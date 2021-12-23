Редкую алмазную пыль заметили в Москве

"Алмазная пыль напоминает туман, однако в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда; кроме того, в отличие от тумана она в редких случаях и лишь незначительно уменьшает видимость. Кристаллы льда образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется теплый и более влажный воздух и смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое", – объяснил метеоролог.