В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
23 минуты назад

В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что в российской метеорологии данное явление называется ледяные иглы.

Редкую алмазную пыль заметили в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков – алмазная пыль, – явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Алмазная пыль, подчеркнул Тишковец, образуется при ясном или почти ясном небе. Ее замечают по вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет. Сверкающий эффект дает феномену его название, поскольку он выглядит так, будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов, пояснил синоптик.

"Алмазная пыль напоминает туман, однако в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда; кроме того, в отличие от тумана она в редких случаях и лишь незначительно уменьшает видимость. Кристаллы льда образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется теплый и более влажный воздух и смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое", – объяснил метеоролог.

Алмазная пыль не опасна для людей, подчеркнул Тишковец, однако она может создать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов.

Москвичам пообещали потепление

В четверг в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 15 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ветер подует западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7–8 градусов. Атмосферное давление близко к нормальному, содержание кислорода в воздухе будет комфортным.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители