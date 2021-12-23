В Москве выросли цены на парковках

В центре Москвы повысили стоимость тарифов на платных парковках. Власти столицы объяснили это необходимостью освободить загруженные улицы.

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С завтрашнего дня в столице поменяются тарифы на платных парковках — коррективы коснутся 14% платного парковочного пространства, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, пишет «Коммерсант». На 53 улицах в центральной части города дневной тариф увеличится с 380 рублей до 450 рублей за час.

В дептрансе заявили, что примерно 10-15% парковочных мест должны быть всегда свободны, чтобы местные жители и другие водители имели возможность припарковаться. Напротив, в местах, где парковки перестали заполняться более чем на 50%, тарифы будут уменьшены.