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7 минут назад

Москвичей предупредили о «барической пиле» в городе 25 декабря

Резкие перепады атмосферного давление, называемые «барической пилой», ожидаются в столице 25 декабря. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 24 декабря.

Москвичей предупредили о «барической пиле»
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Он отметил, что в полдень субботы прогнозируется барическое «дно» — с 740 до 725 миллиметров ртутного столба. Этот показатель на 20 единиц ниже климатической нормы.

— Потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая «барическая пила», которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — заявил синоптик.

На официальной странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что в ночь на 25 декабря в Москве будут наблюдаться осадки в виде снега. Они продлятся до вечера субботы. Также в городе ожидаются метели и сильные порывы ветра.

Москвичей предупредили о снеге и метели в выходные

В пятницу, 24 декабря, столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–7 градусов мороза.

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