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2 часа назад

В Москве заметили редкое природное явление

В столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве заметили редкое природное явление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», – цитирует сотрудника центра РИА «Новости».

По его словам, гало обычно наблюдается вокруг солнца или луны, иногда вокруг других сильных световых источников, есть много типов такого явления, но все они обычно вызваны ледяными кристаллами в облаках.

«Гало-22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5 градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», – пояснил эксперт.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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