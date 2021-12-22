Собянин анонсировал индексацию соцвыплат в 2022 году

С 2022 года размер детских пособий и других социальных выплат будет индексирован. Новые меры мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал на заседании Мосгордумы в среду, 22 декабря.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей, право бесплатного проезда в городском транспорте получат оба родителя, сообщил градоначальник.

Также с 1 января 2022 года размер минимальной пенсии с городской доплатой будет увеличен.