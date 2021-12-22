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1 час назад

Собянин анонсировал индексацию социальных выплат в 2022 году

С 2022 года размер детских пособий и других социальных выплат будет индексирован. Новые меры мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал на заседании Мосгордумы в среду, 22 декабря.

Собянин анонсировал индексацию соцвыплат в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей, право бесплатного проезда в городском транспорте получат оба родителя, сообщил градоначальник.

Также с 1 января 2022 года размер минимальной пенсии с городской доплатой будет увеличен.

Ранее заммэра Анастасия Ракова заявила, что в 2022 году социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 4,8 процента. Она уточнила, что за последние годы программа поддержки матерей значительно расширилась.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Мосгордума,
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