Собянин анонсировал индексацию соцвыплат в 2022 году

С 2022 года размер детских пособий и других социальных выплат будет индексирован. Новые меры мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал на заседании Мосгордумы в среду, 22 декабря.
Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей, право бесплатного проезда в городском транспорте получат оба родителя, сообщил градоначальник.
Также с 1 января 2022 года размер минимальной пенсии с городской доплатой будет увеличен.
Ранее заммэра Анастасия Ракова заявила, что в 2022 году социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 4,8 процента. Она уточнила, что за последние годы программа поддержки матерей значительно расширилась.