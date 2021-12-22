Мэр Москвы подвел итоги 2021 года. Что они изменили в жизни москвичей?

В среду, 22 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы столичного правительства в 2021 году. Глава города рассказал о борьбе с пандемией, поддержке бизнеса и простых москвичей, бюджете, социальной сфере, образовании, строительстве жилья, обновлении транспортной системы, миграционной политике. А так же осветил важнейшие вопросы столичной жизни и рассказал о планах городских властей на ближайшие несколько лет. Главные тезисы этого выступления — в материале «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

Как город справляется с коронавирусом?

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Мэр столицы назвал пандемию коронавируса тяжелым испытанием, как для простых москвичей, так и для бизнеса, но сразу отметил: вирус не смог победить и не сможет в дальнейшем.

«Вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает. Москва полноценно живет», — подчеркнул Собянин. — По мнению экспертов, она справляется лучше многих других городов мира».

По словам мэра, городская система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. «Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы, — рассказал мэр. — При этом мы сохранили обычную экстренную и плановую помощь. За это огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевших ковидом».

Мэр особо подчеркнул, что в городе создана мощнейшая группировка сил по борьбе с коронавирусом, начиная от тестирования и амбулаторной помощи и заканчивая стационарным лечением, информационными платформами и телемедициной. «Для борьбы с ковидом в Москве создано порядка десяти тысяч коек плюсом к существующей системе здравоохранения, — подчеркнул Собянин. — И это самая большая группировка среди всех городов мира. Запас коечного фонда не снижается меньше 25 процентов при подъеме заболеваемости. Сегодня он составляет почти половину».

Что происходит с бизнесом?

Мэр столицы рассказал, что ответом на экономический кризис, причиной которого стала пандемия коронавируса, стало увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресная поддержка бизнеса и горожан.

«В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев, — отметил Собянин. — Затем его сменил новый подъем».

По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9 процента, рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4 процента, рост оборота в торговле — 11,8 процента. Безработица вернулась на естественный уровень 0,5 процента, сократившись в шесть раз в сравнении с максимальным уровнем прошлого года.

По словам мэра столицы, отраслями бизнеса, находящимися в трудном положении, остаются туризм и индустрия гостеприимства.

«На поддержку предприятий и граждан были потрачены сотни миллиардов рублей, — подчеркнул Собянин. — Антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем, но главной помощью бизнесу станет возможность работать, не опасаясь длительных локдаунов и чрезмерных ограничений».

Что с городским бюджетом?

По словам главы города, в прошлом году дополнительные затраты и потери бюджета составили более 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году ущерб был успешно компенсирован.

«В 2021 году ожидается рост доходов бюджета более, чем на 20 процентов по сравнению с уровнем докризисного 2019 года, — сообщил мэр. — В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на девять процентов, заложены средства для индексации заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат. Бюджет развития также был увеличен и составляет порядка 40 расходов».

Собянин признал, что при этом в городском бюджете сохраняется дефицит, но подчеркнул: власти столицы намерены закрыть его, не прибегая к новым займам. Финансовую ситуацию в городе он назвал стабильной и сбалансированнгой.

Что с системой здравоохранения?

Развитие городской системы здравоохранения мэр столицы назвал приоритетом номер один. В первую очередь, он рассказал о внедрении нового стандарта качества оказания амбулаторной помощи в городских поликлиниках.

«Мы увеличили количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий, — сообщил Собянин. — Это почти половина всего существующего амбулаторного фонда. Кроме того будут открыты 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает».

Мэр подчеркнул, что на данный момент активно реализуется программа строительства новых стационаров. Речь идет о реконструкции центра имени Логинова, обеспечивающего помощь пациентам с онкозаболеваниями, новых корпусах скорой помощи в пяти городских больницах, обновленной инфекционной больнице №1, новой детской больнице имени Святого Владимира, многопрофильной больнице в Коммунарке и других.

«Очень важно, что эти больницы сформируют новый стандарт качества, — подчеркнул мэр. — С течением времени мы будем подтягивать к нему и другие городские стационары».

Также глава города сообщил, что в 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов, а также продолжится цифровая трансформация системы здравоохранения. При этом основные электронные сервисы работают уже сейчас.

«Доступ к электронной медицинской карте получили более семи миллионов москвичей, — рассказал Собянин. — Использование цифрового зрения стало стандартом при расшифровке томографических снимков. С помощью системы цифровых подсказок врачи поставили более двух с половиной миллионов диагнозов и выписали более полумиллиона направлений на диагностику».

Как работали социальные службы?

Сергей Собянин рассказал, что в период пандемии сотрудники столичных социальных служб помогли почти двум миллионам москвичей, которые должны были оставаться дома. Он также отметил, что служба занятости поддержала свыше 300 тысяч москвичей, временно потерявших работу.

«Пандемия не остановила и реализацию проектов модернизации социальной службы, — сообщил мэр. — По инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году были введены новые пособия и единовременные выплаты семьям с детьми. В городе создан и действует 21 центр Московского долголетия, клубы для общения и досуга пенсионеров».

Еще одной важнейшей задачей Собянин назвал модернизацию системы ухода за людьми с ментальными нарушениями. По его словам, радикально меняется сама философия работы психо-неврологических интернатов, которые теперь носят название социальных домов. «На месте закрытых социальных учреждений мы создаем открытые и дружелюбные дома для людей с ментальными нарушениями», — отметил мэр. Собянин также рассказал, что современные стандарты внедряются в сфере паллиативной помощи.

Как изменятся социальные выплаты и льготы?

Мэр столицы сообщил, что с 1 января 2022 года увеличится минимальный размер пенсионных выплат с городской доплатой. Также запланированы индексации детских пособий и других социальных выплат.

«Кроме того, по многочисленным просьбам право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях, — заявил Собянин. — Эти решения улучшат качество жизни миллионов жителей нашего города».

Что происходит в детских садах и школах?

Сергей Собянин поблагодарил за работу московских учителей, подчеркнув, что в этом году большинство столичных выпускников успешно сдали ЕГЭ и поступили в вузы.

Он также отметил, что с сентября текущего года во многих районах Москвы была открыта запись в детские сады, начиная с двух лет и двух месяцев. «Для самых маленьких воспитанников создано 15 тысяч дополнительных мест, — сообщил глава города».

Он также подчеркнул, что в старшей школе в этом году были созданы профильные предпринимательские и медиа-классы. Школьники также получили возможность выбирать новые направления в инженерной специализации. Были созданы атомные и курчатовские классы, стало больше популярных IT-классов. «К проекту присоединились уже 75 школ, — сказал мэр. — В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы».

В текущем году благодаря интеграции с ведущими российскими образовательными платформами в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилось 45 тысяч качественных учебных материалов. Функционал самой МЭШ был расширен за счет появления новых виртуальных лабораторий. Школьники также получили возможность формировать личное портфолио достижений.

«Следующим шагом в развитии Московской электронной школы станет возможность формирования индивидуальной траектории для каждого ученика учетом его возможностей, талантов и интересов», — пообещал мэр.

Также глава города подчеркнул, что в следующем году власти столицы планируют расширить финансирование школ.

Как развивается цифровая среда?

Мэр столицы пообещал, что в следующем году технологии искусственного интеллекта и распознавания речи получат свое дальнейшее развитие в Москве. Благодаря им жители города уже сегодня пользуются многими сервисами и услугами, например, голосовыми помощниками и чат-ботами для решения бытовых вопросов.

По словам Собянина, цифровые технологии вносят огромный вклад и в повышение безопасности москвичей. «Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма, — заявил он. — Число убийств снизилось в 2,5 раза, число квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в 9 раз, погибших в ДТП — в два раза».

Мэр столицы подчеркнул, что перед властями города стоит задача совершенствовать эти технологии, чтобы все районы города становились все более безопасными для повседневной жизни.

Также, по словам главы города, цифровая трансформация значительно меняет систему государственных услуг. Сегодняшняя задача — полностью избавить граждан от необходимости долгого оформления документов. без которых в современном цифровом мире можно обойтись. Например, в этом году в Москве были отменены медицинские справки для школьников. Вся необходимая информация автоматически загружается в ЕМИАС и отражается в электронном дневнике.

«Услуги также должны быть проактивными, — заявил мэр. — Например, портал mos.ru, не дожидаясь запроса, будет предлагать обновить документы или решить другой вопрос. Гражданину останется только согласиться или отказаться от предложенной услуги».

Как развиваются городские территории?

Мэр Москвы признал: несмотря на активную градостроительную политику, в столице остаются депрессивные территории. Он подчеркнул, что городские власти уже приступили к программе благоустройства подобных районов. По его словам, это аналог программы реновации для нерационально используемых промзон.

«Реализация этих проектов позволит привлечь семь триллионов рублей инвестиций, построить комфортное жилье для москвичей и создать свыше 500 тысяч качественных рабочих мест», — рассказал мэр.

Также он заявил, что в ближайшие годы продолжат реализовываться уникальные градостроительные проекты — создание Национального космического центра на территории завода имени Хруничева, реорганизация ЗИЛа, реконструкция Мневниковской поймы, строительство инновационного кластера МГУ на Воробьевых горах, нового кампуса МГТУ имени Баумана и ряд других.

Какова ситуация со строительством жилья?

По словам мэра, жилищное строительство — одна из острейших проблем города. При этом в 2021 году в Москве будет возведено более семи миллионов квадратных метров жилья.

«Это рекорд за всю историю столицы, — заявил мэр. — Рост объемов ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования».

Собянин сообщил, что в такой ситуации жилье станет более доступным для москвичей.

Что с системой городского транспорта?

Мэр Москвы напомнил, что за десять лет с 2011 годы в столице было открыто 100 новых станций метро и МЦК. Рядом с ними живут, работают и учатся порядка пяти миллионов Москвичей.

«Сеть московского метро выросла в полтора раза, — подчеркнул Собянин. — Это высшие темпы развития за всю его историю. К этому нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД — 60 остановок, которые сегодня не уступают самым современным станциям метрополитена».

По словам мэра, дорожная инфраструктура города выросла на 20 процентов от того, что было построено за всю историю города. При чем из 1100 километров новых дорог значительную часть составляют сложнейшие транспортные сооружения — тоннели, развязки, эстакады.

В ближайшие годы городские власти планируют построить от 50 до 60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии, и открыть три новые ветки метрополитена. Также готовятся к открытию два новых диаметра наземной линии метро — МЦД-3 и МЦД-4. В итоге в шаговой доступности от станций будут жить 95 процентов москвичей.

Также планируется на 100 процентов обновить подвижной состав московского трамвая, на 80 процентов — метро и пригородного железнодорожного сообщения. Большинство дизельных автобусов на улицах Москвы сменят экологически чистые электробусы.

Планируется в ближайшем будущем завершить строительство трех хордовых магистралей — Северо-восточной и Юго-восточной хорд, а также Южной рокады.

Как будет развиваться общественное прстранство?

Отдельно мэр столицы остановился на результатах программы «Мой район», охватывающей всю территорию города. По его словам, в каждом округе и районе власти решают одну задачу — создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха москвичей.

«Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц и скверов, — подчеркнул Собянин. — На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работы. В то же время мы будем постепенно смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов в интересах отдельных групп горожан, например, поклонников здорового образа жизни или владельцев домашних животных».

Какова ситуация с городской экологией?

По словам Сергея Собянина, за последние годы вредные выброс в атмосферу в Москве сократились в несколько раз. Значительно чище стала вода в Москве-реке и других водоемах города.

«В ближайшие годы мы завершим модернизацию городских очистных сооружений и московского НПЗ, — заявил мэр. — За счет раздельного сбора мусора будет сокращено захоронение отходов на полигонах. На улицах и в парках Москвы будут высажены тысячи новых кустарников и деревьев».

Также глава города подчеркнул, что уже много лет предприятия столицы не используют загрязняющие виды топлива — уголь и мазут.

Как будет развиваться ситуация с мигрантами?

Сергей Собянин заявил, что одной из основных задач городских властей в сфере миграции стало снижение конкурентного преимущества мигрантов, как дешевой рабочей силы, на рынке труда в Москве. Еще одной целью стало обеспечение налогообложения иностранцев, работающих в городе.

Мы ввели систему патентов, при которой работающие мигранты ежемесячно выплачивают в бюджет аналог подоходного налога, пояснил мэр. В наступающем году мы увеличим стоимость патента. Она будет составлять около шести тысяч рублей в месяц, что обеспечит вполне конкурентные платежи мигрантов в бюджет. И это больше, чем платят самозанятые граждане России.

Также мэр сообщил, что в ближайшее время будет значительно ужесточен контроль за приезжими из стран Евразийского экономического союза. По его словам, это позволит более последовательно наводить порядок в среде мигрантов.