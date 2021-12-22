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2 часа назад

Мэр Москвы заявил об эффективности городского видеонаблюдения

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на заседании Мосгордумы в среду, 22 декабря, заявил об эффективности городского видеонаблюдения.

Мэр заявил об эффективности городского видеонаблюдения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились значительного снижения отдельных видов преступности», — сообщил градоначальник.

Так, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в девять раз, а погибших в ДТП — в два раза.

Ранее Собянин в своем личном блоге рассказал, как программа видеонаблюдения в перинатальных центрах помогает родителям новорожденных чувствовать себя спокойнее.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Мосгордума,
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