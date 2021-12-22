Мэр заявил об эффективности городского видеонаблюдения

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на заседании Мосгордумы в среду, 22 декабря, заявил об эффективности городского видеонаблюдения.

Так, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в девять раз, а погибших в ДТП — в два раза.