В Москве украсили главную елку страны

Главную елку страны, которую доставили из Московской области, установили и украсили. Она находится на Соборной площади Кремля, передает корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В этом году главный российский символ Нового года украшен по мотивам сказки "Морозко" в тематике зимнего леса. Среди украшений преобладают декоративные бусы и игрушки различных форм золотистого, серебряного цвета.

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"Игрушки изготовлены из специальных облегченных материалов. Они имеют перламутровое или блестящее напылением, для того чтобы елка смотрелась нарядной в снегопад, холод и любую другую погоду. <…> В этом году московский Кремль открыт, сюда будут приходить люди на праздники во время новогодних каникул и на выставки. Так что все гости смогут полюбоваться елочкой", - сказала журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она добавила, что в этом году было принято решение повторить прошлогодний дизайн, так как из-за эпидемиологической ситуации год назад увидеть новогоднюю красавицу смогли не все.

На главном новогоднем дереве страны можно увидеть световые гирлянды, 38 светодиодных шара. Всего было использовано более 1,1 тыс. украшений, 360 из которых были изготовлены вручную по индивидуальным эскизам специально для данного проекта. Традиционно в украшении ели приняли участие отличники одного из московских колледжей. В этот раз честь выпала десяти ученикам технического пожарно-спасательного колледжа им. Героя РФ В. М. Максимчука.

О елке

В этом году отбор "кандидаток" на звание главной новогодней елки страны начался в мае и завершился в ноябре. Из 37 предложенных деревьев была выбрана 90-летняя ель из Щелкова, подошедшая по "кремлевским стандартам": возраст 90-100 лет, высота - около 30 метров, красота и правильная пирамидальная форма, густая хвоя насыщенного цвета.