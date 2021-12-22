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1 час назад

Сергей Собянин выделил 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга

Из городского бюджета выделили 256 миллионов рублей на реализацию программы развития такси и услуг каршеринга. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Собянин выделил 256 млн на обновление парка такси и каршеринга
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru

Выделенные средства направят на выплату субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршеринга, приобретающим новые автомобили, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

В 2021 году заявки на субсидии принимали с 9 по 26 июля. Было получено 139 заявок от 136 таксомоторных компаний и трех операторов каршеринга на приобретение 26,37 тысячи машин (в том числе более 13,6 тысячи такси и 12,7 тысячи автомобилей каршеринга). Общая сумма субсидий с учетом выделенных настоящим постановлением средств составит 538,7 миллиона рублей. Их выплатят в декабре.

Всего с 2012 года таксомоторные компании получили субсидии на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, приобретено свыше 46 тысяч автомобилей.

Благодаря поддержке Правительства Москвы удалось обновить 70 процентов парка легковых такси. Сейчас московский таксопарк остается самым молодым в Европе, средний возраст машины — 2,7 года.

Ежедневно на дорогах Москвы работает около 80 тысяч легковых такси с разрешениями, выданными Правительством Москвы и Правительством Московской области.

По сравнению с 2011 годом число пассажиров такси выросло в 15 раз. Если 10 лет назад такси пользовались 77 тысяч человек в сутки, то сегодня этот вид транспорта выбирают более миллиона пассажиров. В среднем на одну машину приходится 15–17 поездок в день (в 2011 году — пять поездок). Среднее время подачи такси по городу составляет около четырех минут. Даже в пиковые часы среднее время ожидания такси составит не более семи минут.

В 2018 году городскую программу поддержки распространили на операторов каршеринга. Субсидии на общую сумму 241 миллион рублей получили четыре компании, приобретено 12,2 тысячи автомобилей. Сегодня в столичном каршеринге нет ни одной машины старше четырех лет, а средний возраст автомобилей составляет два года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство московской области,Правительство Москвы,
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