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42 минуты назад

Москвичей призвали теплее одеваться из-за морозов

Москвичей призвали теплее одеваться и избегать длительного нахождения на улице из-за морозов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичей призвали теплее одеваться из-за морозов
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл ЗыковАгентство "Москва"/Кирилл Зыков

В среду, 22 декабря, в городе ожидается слабый снег, температура воздуха опустится до -20...-18 градусов. При этом системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

"Продолжаются уборка и вывоз снега на снегосплавные пункты. Круглосуточно работают все 56 стационарных пунктов", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года. На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -22,2 градуса.

В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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