Депутат Госдумы раскритиковал москвичей за "нытье"

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Леонов раскритиковал москвичей за «нытье» и жалобы в адрес администрации города.
Леонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти не смогут удовлетворить всех – недовольные граждане найдутся всегда. Парламентарий привел в пример москвичей, которые «говорят, как тут плохо, Собянина чего-то критикуют». Он посоветовал столичным жителям «отъехать в Рязань, в Тулу» и посмотреть, как живется в других городах.
«Мы смотрим на Москву и думаем, Господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи, сидите, то не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы», - возмутился Сергей Леонов.
По его словам, в провинции другие проблемы. Там не хватает денег, чтобы поменять асфальт и отремонтировать скверы.
«У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут», - резюмировал депутат.