Депутат Госдумы раскритиковал москвичей за "нытье"

Леонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти не смогут удовлетворить всех – недовольные граждане найдутся всегда. Парламентарий привел в пример москвичей, которые «говорят, как тут плохо, Собянина чего-то критикуют». Он посоветовал столичным жителям «отъехать в Рязань, в Тулу» и посмотреть, как живется в других городах.