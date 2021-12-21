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52 минуты назад

Депутат Госдумы раскритиковал москвичей за "нытье"

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Леонов раскритиковал москвичей за «нытье» и жалобы в адрес администрации города.

Депутат Госдумы раскритиковал москвичей за "нытье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти не смогут удовлетворить всех – недовольные граждане найдутся всегда. Парламентарий привел в пример москвичей, которые «говорят, как тут плохо, Собянина чего-то критикуют». Он посоветовал столичным жителям «отъехать в Рязань, в Тулу» и посмотреть, как живется в других городах.

«Мы смотрим на Москву и думаем, Господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи, сидите, то не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы», - возмутился Сергей Леонов.

По его словам, в провинции другие проблемы. Там не хватает денег, чтобы поменять асфальт и отремонтировать скверы.

«У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут», - резюмировал депутат.

Новости Москвы,Сергей Леонов,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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