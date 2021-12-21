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1 час назад

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег, на дорогах скользко.

Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 16:26, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и набережных. Кроме того, загружено Третье транспортное кольцо.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Дербеневской, Софийской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Профсоюзная, Новослободская, Неглинная, Остоженка, проспекте Мира, а также Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях, на юго-востоке и северо-западе МКАД.

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