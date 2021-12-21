Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег, на дорогах скользко.

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По данным на 16:26, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и набережных. Кроме того, загружено Третье транспортное кольцо.