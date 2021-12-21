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14 минут назад

Мэр Москвы: Заболеваемость коронавирусом в столице снизилась на 12% за последнюю неделю

Заболеваемость коронавирусом в столице снизилась на 12% за последнюю неделю, ситуация с инфекцией в городе спокойная. Об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось в половину. За последнюю неделю количество заболеваемости еще снизилось на 12%, что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии», - сказал Собянин.

Он добавил, что часть коечного фонда в Москве, которая освободилась, оставляют в резерве.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство РФ,
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