Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в столице снизилась на 12% за последнюю неделю, ситуация с инфекцией в городе спокойная. Об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось в половину. За последнюю неделю количество заболеваемости еще снизилось на 12%, что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии», - сказал Собянин.
Он добавил, что часть коечного фонда в Москве, которая освободилась, оставляют в резерве.