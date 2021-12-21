Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось в половину. За последнюю неделю количество заболеваемости еще снизилось на 12%, что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии», - сказал Собянин.