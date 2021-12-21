В Москве открылся детский технопарк

Второй детский технопарк открылся в Москве на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Всего для столицы он стал уже 21-м, сообщается на портале мэра и правительства города.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, посетителям будут доступны сразу девять лабораторий. У каждой из них есть свои индустриальные партнеры, занимающие ведущие роли в своих областях.

Среди доступных направлений – лаборатория виртуальных тренажеров, лаборатория цифровой моды, лаборатория высокотехнологического швейного производства и другие.Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что всего детские технопарки города предлагают 400 программ для детей с разными способностями и интересами. При этом посещать занятия можно во всех округах столицы.