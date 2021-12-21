В Московском зоопарке стартует новогодняя программа

Совсем скоро гости Московского зоопарка смогут узнать интересные факты о фольклоре Бразилии , Индии, Японии и других стран запада и востока. А еще они прикоснутся к миру отечественной фауны, погрузятся в африканскую атмосферу и научатся лепить из глины. Мероприятия пройдут в рамках специальной новогодней программы. «Вести Подмосковья» узнали у пресс-службы зоопарка подробности предстоящих встреч.

С 24 по 28 декабря в Московском зоопарке покажут спектакли, сюжеты которых навеяны народным фольклором Бразилии, Индии, Дании, Японии и Нидерландов. Главными героями, конечно, станут животные и окружающая их природа. После завершения зрители смогут принять участие в мастер-классах. Со 2 по 9 января в зоопарке проведут экскурсии «Живые сокровища России» и «Звезды Африканского континента». Также посетители всех возрастов смогут отточить мастерство лепки из глины – 8 января приглашаются дети, а 9-го – взрослые. Юные участники попробуют вылепить лису, а гости постарше – рептилию. 3,5 и 7 января дети смогут послушать курс новогодних лекций о тайне снежинок, льдах Антарктиды и покорителях океанов. О стоимости билетов можно узнать на официальном сайте Московского зоопарка. Важно помнить, что взрослым посетителям понадобится QR-код.