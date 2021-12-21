80 км дорог планируется достроить в Москве в 2022 году

— Будет завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода, которые обеспечат выезд на Северный дублер Кутузовского проспекта. Закончим реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Осташковским шоссе. Завершим строительство Северо-Восточной хорды (СВХ), откроем эстакаду основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе на участке СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. По мере готовности будем открывать некоторые участки Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Южной рокады, — заявил глава ведомства.