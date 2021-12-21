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1 час назад

В столице откроется новый международный автовокзал

Автовокзал "Красногвардейский" станет самым современным в Москве, уехать с него можно будет в страны ближнего зарубежья. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В столице откроется новый международный автовокзал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый автовокзал планируется открыть в конце 2022-начале 2023 года.

"Ежедневно с автовокзала "Красногвардейский" будут отправляться 2,5 тысячи пассажиров по 52 направлениям на юг, юго-восток и юго-запад России, а также в страны ближнего зарубежья", - сообщили в пресс-службе.

Раньше здесь была обычная автобусная станция. Но с учетом роста автобусных перевозок решили создать полноценный автовокзал. Совсем скоро начнется обновление.

"Мы продолжаем приводить в порядок автовокзалы Москвы. После ремонта автовокзал "Красногвардейский" позволит закрыть все потребности пассажиров в современных пунктах отправления междугородных автобусов. Здесь появится третий этаж. Площадь здания увеличится почти в 2 раза. "Красногвардейский" будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются к современному автовокзалу: планируем организовать просторный зал ожидания, кафе, комнату матери и ребенка, комнату отдыха для водителей, лифты и санузлы, адаптированные для маломобильных пассажиров", отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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