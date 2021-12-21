В столице откроется новый международный автовокзал

"Мы продолжаем приводить в порядок автовокзалы Москвы. После ремонта автовокзал "Красногвардейский" позволит закрыть все потребности пассажиров в современных пунктах отправления междугородных автобусов. Здесь появится третий этаж. Площадь здания увеличится почти в 2 раза. "Красногвардейский" будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются к современному автовокзалу: планируем организовать просторный зал ожидания, кафе, комнату матери и ребенка, комнату отдыха для водителей, лифты и санузлы, адаптированные для маломобильных пассажиров", отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.