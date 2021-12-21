Тысячу новогодних елей установили в Москве к праздникам

«В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше тысячи елей», - сказал заммэра.