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1 час назад

Более тысячи новогодних елей установили в Москве к праздникам

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Тысячу новогодних елей установили в Москве к праздникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше тысячи елей», - сказал заммэра.

По его словам, самые большие ели высотой около 25 м установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», - подчеркнул Петр Бирюков.

Он напомнил, что для украшения города используют уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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