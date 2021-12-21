На каток со Сбером и смартфоном

С началом зимнего сезона Сбербанк, по традиции, обеспечивает москвичам и гостям столицы возможность безналичной оплаты входных билетов и дополнительных услуг на большинстве ледовых катков, открытых в столице. Забронировать время катания можно заранее на сайте катка или на универсальном сервисном вэб-ресурсе, а оплату осуществить с помощью удобного и технологичного метода от Сбера «SberPay». Этот сервис позволяет провести платеж без ввода данных банковской карты, а также увидеть баланс карты перед совершением оплаты. При этом посетителям катков доступны и классические методы безналичной оплаты банковской картой или с помощью привязанных к ней гаджетов (Apple\Samsung\android\Mir Pay). Бесконтактные способы оплаты доступны также в оборудованных на катках зонах проката снаряжения и пунктах питания. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер предлагает своим клиентам и всем жителям Москвы самые передовые цифровые сервисы и продукты, в том числе для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг на новогодних ярмарках и катках. Наша цель ― обеспечить максимально комфортные условия представителям столичного бизнеса и всем посетителям праздничных городских мероприятий». Эквайринг от Сбера доступен на катках в ЦПКиО им.Горького, саду «Эрмитаж», Таганском, Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках, музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», саду им.Баумана, на катках ВДНХ и ГУМа, в парке Северного речного вокзала, на территории культурного центра «Новослободский» и в других районах столицы.