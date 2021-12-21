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1 час назад

Москвичей начали трудоустраивать по-новому

В Москве появились новые технологии по трудоустройству горожан, среди них — ассессмент-центр и «сдача в аренду» одного из рекрутеров «Моей работы» на проект конкретного работодателя. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Москвичей начали трудоустраивать по-новому
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ассессмент-центр — это по сути кадровое агентство внутри службы занятости. В рамках программы работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы для поиска кандидатов. Кадровый специалист ежедневно осматривает более 20 соискателей.

Благодаря новым технологиям расширяются возможности по трудоустройству жителей столицы. Так, из 1,1 тысячи прошедших первичное собеседование на должность в Московском метрополитене соискателей работу получили 200 кандидатов. Еще около сотни направили на дополнительное интервьюирование.

Специалисты нового московского центра адресно привлекают компании с массовыми вакансиями.

3 000 работодателей находятся в базе центра «Моя работа»

Кроме того, московские власти занимаются «сдачей в аренду» рекрутеров «Моей работы», уточнила Ракова. «Такому специалисту необходимо будет погрузиться в корпоративную культуру, особенности и требования компании, чтобы в скором времени он смог подбирать сотрудников на площадке центра занятости населения на уровне штатного рекрутера», — рассказала заммэра. В январе 2022 года специалистов «Моей работы» получит в аренду «Почта России», добавила она.

Москвичам в вопросах трудоустройства помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большая часть которых расположена в центрах госуслуг «Мои Документы».

Новости Москвы,Почта России,Правительство Москвы,Lenta.ru,
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