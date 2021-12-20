Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах столицы оцениваются в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По его информации, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме того, значительные затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.