Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах столицы оцениваются в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По его информации, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме того, значительные затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.
Согласно данным сервиса, загруженность дорог в столице снизится к 20:00.
Ранее Дептранс рекомендовал автомобилистам в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт из-за пробок.