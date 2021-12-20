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22 минуты назад

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах столицы оцениваются в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме того, значительные затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах.

Согласно данным сервиса, загруженность дорог в столице снизится к 20:00.

Ранее Дептранс рекомендовал автомобилистам в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт из-за пробок.

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