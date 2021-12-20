На станции «Каширская» БКЛ метро отреставрируют историческое панно

«Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.