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55 минут назад

На станции «Каширская» БКЛ метро отреставрируют историческое панно

Исторические панно «Жизнь страны» на станции «Каширская» БКЛ метро отреставрируют. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

На станции «Каширская» БКЛ метро отреставрируют историческое панно
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

«Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Уже на 90% облицованы путевые стены второго пути северной платформы. Строители приступают к отделке стен первого пути. Отделка ведется в ночные технологические окна, поскольку этот участок не выведен из режима метрополитена.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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