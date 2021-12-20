В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
41 минуту назад

Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса

Все пики коронавируса были тяжелые, однако в 2021 году были пройдены два наиболее серьезных: в июне и в конце октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале.

Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам градоначальника, это всегда тяжелая история, так как количество людей, которых госпитализируют, очень большое.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с COVID-19 — это те, кто занимался самолечением. Нужно не доводить заболевшего до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Для этого следует быстро выявлять новые случаи коронавируса — такое возможно только в случае своевременного обращения к врачу и тестирования, заключил мэр столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители