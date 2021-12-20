Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса

Все пики коронавируса были тяжелые, однако в 2021 году были пройдены два наиболее серьезных: в июне и в конце октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале.

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По словам градоначальника, это всегда тяжелая история, так как количество людей, которых госпитализируют, очень большое.