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1 час назад

Собянин рассказал о тратах на борьбу с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о средствах, затраченных на борьбу с COVID-19 в Москве. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает ТАСС.

Собянин рассказал о тратах на борьбу с COVID-19 в Москве
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

По словам мэра, пандемия обошлась столице примерно в 800 миллиардов рублей, из которых около 200 миллиардов приходится на недополученные доходы.

«Очень много разных направлений этих трат — это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей. Дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», — рассказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в среднем лечение одного госпитализированного пациента с коронавирусной инфекцией в Москве обходится в 240 тысяч рублей. «Слышал, в Европе затрачивается до 100 тысяч долларов на одного больного в реанимации, то есть это совсем другие цифры. Но тем не менее можете себе представить, что это не дешевая совсем история тоже», — объяснил градоначальник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении срока действия QR-кодов переболевших горожан.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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