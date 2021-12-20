Собянин рассказал о тратах на борьбу с COVID-19 в Москве

«Очень много разных направлений этих трат — это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей. Дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», — рассказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в среднем лечение одного госпитализированного пациента с коронавирусной инфекцией в Москве обходится в 240 тысяч рублей. «Слышал, в Европе затрачивается до 100 тысяч долларов на одного больного в реанимации, то есть это совсем другие цифры. Но тем не менее можете себе представить, что это не дешевая совсем история тоже», — объяснил градоначальник.