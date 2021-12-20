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40 минут назад

На юге «желтой» линии метро завершена первая тоннелепроходка

На строящемся участке Калининско-Солнцевской линии столичного метро тоннелепроходческий щит прошел первый перегонный тоннель, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На юге «желтой» линии метро завершена первая тоннелепроходка
Фото: © Пресс-служба Москомархитектуры© Пресс-служба Москомархитектуры

«Пройден левый перегонный тоннель между строящейся станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка» Солнцевского радиуса, который стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково. Работы вел ТПМК «Роза», преодолевший более 2 км пути», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что соседний, правый перегонный тоннель на этом участке ведет щит «Наталия», который преодолел более 75% запланированного пути.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает генпроектировщиком и генподрядчиком по строительству линий и станций метро Москвы) Юрий Кравцов, левый перегонный тоннель проходит вдоль Боровского шоссе в грунтах из глины и суглинков.«ТПМК «Роза» прошел свыше 2,1 км под дорожным полотном Боровского шоссе, лесополосой парка «Рассказовка», – добавил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях рассказал о завершении тоннелепроходки на этом участке и планах по продлению Калининско-Солнцевской линии метро.

«В следующем году достроим еще 2 тоннеля до «Пыхтино», соединим их метромостом со станцией «Внуково». Это уникальный проект – впервые в истории московского метростроения метро придет в аэропорт. А у жителей округов новой Москвы появятся новые маршруты для поездок в центр города», – добавил Собянин.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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