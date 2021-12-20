На юге «желтой» линии метро завершена первая тоннелепроходка

«В следующем году достроим еще 2 тоннеля до «Пыхтино», соединим их метромостом со станцией «Внуково». Это уникальный проект – впервые в истории московского метростроения метро придет в аэропорт. А у жителей округов новой Москвы появятся новые маршруты для поездок в центр города», – добавил Собянин.