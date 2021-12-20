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1 час назад

"Добрая елка мэра Москвы" стартовала в столице

С 20 по 29 декабря в столичных детских больницах пройдет акция "Добрая елка Мэра Москвы", в рамках которой юным пациентам покажут новогодние представления, а также вручат подарки. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Добрая елка мэра Москвы" стартовала в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Новый год – время ожидания чудес и волшебства для всех, особенно для детей. &lt;...&gt; В этом году мы подготовили более 8 тысяч подарков для пациентов из 15 детских больниц разных возрастов. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше – головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии "Школьная библиотека", – рассказала она.

По словам Раковой, хорошее настроение, которое получают дети благодаря этой акции, играет важную роль в их выздоровлении.

"Добрая елка" пройдет на базе таких медучреждений, как Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская больница святого Владимира, Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, детская больница имени Башляевой и Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого.

В условиях пандемии особое внимание при проведении акции будет уделено мерам безопасности. Некоторых детей поздравят непосредственно в палатах, а другим подарки передадут через медперсонал. Помимо этого, артисты и сотрудники больниц пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус.

Ранее стало известно, что в Кремлевском дворце отменили традиционное новогоднее представление из-за ситуации с COVID-19. Тем не менее будет создана его телеверсия без участия зрителей, которую будут транслировать в канун Нового года на одном из детских телеканалов.

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