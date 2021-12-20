"Добрая елка мэра Москвы" стартовала в столице

"Новый год – время ожидания чудес и волшебства для всех, особенно для детей. <...> В этом году мы подготовили более 8 тысяч подарков для пациентов из 15 детских больниц разных возрастов. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше – головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии "Школьная библиотека", – рассказала она.