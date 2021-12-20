Строительство семи станций БКЛ завершат в 2022 году

Строительство семи новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, а также реконструкцию двух станций, которые войдут в ее состав, планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В 2022 году планируется завершить строительство 7 новых станций БКЛ ("Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" - прим. ТАСС ) и реконструкцию еще двух - "Каширская" и "Варшавская", которые войдут в состав Большой кольцевой линии", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что с начала 2021 года введены в эксплуатацию 24,8 км линий и 12 станций столичной подземки с учетом реконструкции станции "Каховская". 1 апреля был открыт участок БКЛ "Хорошевская" - "Мневники". 7 декабря открыли участок от станции "Мневники" до станции "Каховская".