В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
2 часа назад

Строительство семи станций БКЛ завершат в Москве в 2022 году

Строительство семи новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, а также реконструкцию двух станций, которые войдут в ее состав, планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство семи станций БКЛ завершат в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году планируется завершить строительство 7 новых станций БКЛ ("Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" - прим. ТАСС) и реконструкцию еще двух - "Каширская" и "Варшавская", которые войдут в состав Большой кольцевой линии", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что с начала 2021 года введены в эксплуатацию 24,8 км линий и 12 станций столичной подземки с учетом реконструкции станции "Каховская". 1 апреля был открыт участок БКЛ "Хорошевская" - "Мневники". 7 декабря открыли участок от станции "Мневники" до станции "Каховская".

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители