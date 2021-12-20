Мастерскую качества откроют в «Технограде» на ВДНХ

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроется медиацентр «Музей качества». В его мастерской будут проходить курсы по ответственному потреблению и программы повышения квалификации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Отмечается, что музей создан Роскачеством. Мастерская расположится в одном из павильонов комплекса «Техноград» на ВДНХ - «Урбан.Техноград» - и будет включать в себя выставочное пространство, лекторий, рассчитанный на 20 слушателей, демонстрационную лабораторию и студию для записи телевизионных передач. Открытие запланировано на конец декабря 2021 года.

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«В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» можно повысить свою квалификацию, получить новые знания и навыки, освоить востребованную на рынке профессию. Всего комплекс предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий, посвященных основам веб-дизайна, разработке сайтов, управлению бизнесом, контент-маркетингу и многому другому. В новой мастерской качества также будет работать учебный центр. Учащиеся смогут повысить уровень потребительской грамотности, изучить принципы осознанного потребления и научиться защищать свои права как покупателя. Студентам, которые в будущем хотят заниматься экспертизой товаров, предлагают пройти в медиацентре практику. Кроме того, «Техноград» приглашает специалистов на программы повышения квалификации и переподготовки», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Так, гости нового музея узнают, как в Российской империи менялись требования к выпускаемой продукции, как государство контролировало их выполнение и какие меры наказания были предусмотрены за продажу бракованных вещей. Также здесь покажут товары, которые считались в XIX веке образцами качественной продукции. Большинство экспонатов можно будет увидеть уже в начале февраля 2022 года, а окончательно коллекция будет собрана к концу марта. В дальнейшем экспозиция музея будет постоянно дополняться.

В мастерской музея можно будет освоить следующие профессии: специалист по качеству, специалист по процессному управлению на предприятии, специалист по бережливому производству (концепция управления производством, в основе которой лежит идея устранения всех видов потерь), специалист по стандартизации и метрологии, энолог (эксперт, который дает оценку вину и виноградникам) и винодел-технолог. Также по этим направлениям предусмотрены программы повышения квалификации. Обучение займет 16, 36 или 72 часа в зависимости от уровня сложности программы. Для учащихся вузов будут проводить лекции и практические занятия. В роли преподавателей выступят ведущие эксперты по качеству. Уроки будут проходить в том числе и в демонстрационной лаборатории медиацентра.

Помимо этого, в медиацентре расскажут, как покупать продукты и вещи с умом. Так, в «Школе умного покупателя» слушатели разберутся, как отличить качественные товары и не попасться на маркетинговые уловки. Преподаватели подскажут, на что следует обратить внимание, изучая состав продукта на этикетке. А проект «Уроки качества» рассчитан на детей и подростков. На занятиях объяснят, как правильно делать покупки: зачем составлять список продуктов перед походом в магазин, как найти то, что нужно, в гипермаркетах, где посмотреть срок годности, как оценить внешний вид товара. Еще один курс - «Ваши права - ваши возможности» - научит отстаивать свои потребительские права перед недобросовестными продавцами.