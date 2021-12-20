Елочные базары начали работу в Москве

Начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев, на территории Москвы. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По его словам, больше всего елочных базаров открылось на западе столицы. Средняя стоимость отечественной ели составит от одной тысячи до 1100 рублей за метр. Цена импортной выше – 3500–3900 рублей за метр, а сосны – около 1200–1400 рублей за метр. Кроме того, на базарах можно приобрести букет из веток, их стоимость начинается от 100 рублей.

Елочные базары огорожены, освещены и оформлены в соответствии с узнаваемым москвичами дизайном, который используется с 2015 года. На базарах можно предлагать посетителям еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев. Продажа несанкционированных товаров влечет за собой штраф для владельца: от 2,5 тысячи рублей – для граждан, до 200 тысяч рублей – для юридических лиц. Штрафы за повторные нарушения – выше.

— Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать, — передает слова Немерюка официальный сайт мэра Москвы.