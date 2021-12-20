В Москве заработали 238 елочных базаров

«С сегодняшнего дня в Москве работают елочные базары. Всего их будет около 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов — на западе их будет больше всего. Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать», — рассказал Министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.