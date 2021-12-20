В Москве заработали 238 елочных базаров

В столице начали работать 238 елочных базаров. На них можно купить как российскую, так и зарубежную елку или сосну. В Москву привозят ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской, Саратовской областей, а также елки из Дании. Помимо срезанных деревьев можно приобрести и саженцы хвойных пород.
«С сегодняшнего дня в Москве работают елочные базары. Всего их будет около 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов — на западе их будет больше всего. Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать», — рассказал Министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Средняя цена отечественной ели от 1000 до 1100 рубелей за метр, импортной — 3500–3900 рублей за метр, а сосны — около 1200–1400 рублей за метр. Букеты из веток можно купить от 100 рублей.
Помимо базаров живую ель или сосну можно заказать онлайн с помощью сервисов elki-eli.com, «Елки.ру», Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org, а также на сайтах сетевых магазинов.
После праздника елку или сосну лучше отнести в пункты приема «Елочный круговорот». Их в городе со 2 января по 20 февраля будет более 530. Из отслуживших деревьев сделают труху, которой покроют экотропы в городских парках.