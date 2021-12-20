В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды

Сроки действия QR-кодов переболевших коронавирусом с 20 декабря продлеваются в Москве до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту сокращается до двух календарных дней, сообщает РИА Новости.
Как заявил мэр Сергей Собянин, так как ранее на федеральном уровне было принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов, то с 20 декабря в Москве срок действия московских кодов, выдаваемых переболевшим, продлевается с полугода до одного года. Новые цифровые коды будут оформляться сразу на год.
Также, по словам главы города, в связи с появлением и распространением новой разновидности коронавируса «омикрон», срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней. При этом электронные коды, выдаваемые после прохождения иммунизации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.
По словам Собянина, ситуация с COVID-19 в Москве остается стабильной, полностью вакцинированы как минимум 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и других отраслей. По данным портала стопкоронавирус.рф, в городе полную вакцинацию от коронавируса прошли 6,1 миллиона человек, первый компонент прививки получили 6,6 миллиона человек.