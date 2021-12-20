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14 минут назад

В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды

Сроки действия QR-кодов переболевших коронавирусом с 20 декабря продлеваются в Москве до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту сокращается до двух календарных дней, сообщает РИА Новости.

В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил мэр Сергей Собянин, так как ранее на федеральном уровне было принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов, то с 20 декабря в Москве срок действия московских кодов, выдаваемых переболевшим, продлевается с полугода до одного года. Новые цифровые коды будут оформляться сразу на год.

Также, по словам главы города, в связи с появлением и распространением новой разновидности коронавируса «омикрон», срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней. При этом электронные коды, выдаваемые после прохождения иммунизации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

По словам Собянина, ситуация с COVID-19 в Москве остается стабильной, полностью вакцинированы как минимум 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и других отраслей. По данным портала стопкоронавирус.рф, в городе полную вакцинацию от коронавируса прошли 6,1 миллиона человек, первый компонент прививки получили 6,6 миллиона человек.

Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,РИА Новости,
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