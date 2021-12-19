Выстроившаяся ночью очередь у Большого театра попала на видео

У Большого театра в ночное время выстроилась очередь желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».
На кадрах видно, как десятки людей стоят на морозе в ожидании браслетов, которые дают право приобрести билет на знаменитую постановку.
Очередь у здания Большого театра выстраивается не первую неделю. Сначала номера ожидающих записываются сотрудником в специальную книгу. Чтобы купить билет, необходимо получить этот номер, а затем встать в очередь за браслетом. Процесс покупки билетов занимает не менее двух дней ожидания на улице, поэтому многие ночуют у театра.
Позднее россиян предупредили о мошеннической схеме перекупщиков билетов. Спекулянты выкупают билеты на «Щелкунчик» и перепродают их, завышая цену в десятки раз. Ситуацию обостряет тот факт, что попасть на постановку официальным путем затруднительно в том числе из-за очередей в кассы театра.