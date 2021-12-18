Собянин рассказал как изменится ВДНХ в будущем году

Сергей Собянин рассказал о реставрационных работах, запланированных на ВДНХ в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в бывшем павильоне "Геология" после реставрации откроется экспозиция Биологического музея имени Тимирязева. В павильоне №30 появится Центр современных биотехнологий "Биотех".

На базе исторических павильонов "Коневодство" откроют Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды, а главным событием станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне. Мэр напомнил, что на ВДНХ отреставрированы уже 23 памятника культуры.

В частности, в этом году открылся павильон "Казахстан", заработали мультимедийный центр "Союзмультпарк", "Бизнес.Техноград", Музей транспорта Москвы. Также благоустроена вся территорию Выставки.