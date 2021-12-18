На Москву в ближайшее время обрушится мощный снегопад

Спасатели и метеорологи предупредили жителей и гостей Москвы о предстоящем мощном снегопаде с субботы на воскресенье, 19 августа.
Главное управление МЧС России по г. Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«По прогнозам синоптиков, Росгидромет в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», - сказано в сообщении.
Спасатели посоветовали водителям избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам – носить одежду со светоотражающими элементами.