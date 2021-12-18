В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
58 минут назад

На станции "Каширская" БКЛ отреставрируют декоративные панно

Исторические декоративные панно на станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции "Каширская" БКЛ отреставрируют декоративные панно
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Он рассказал, что облицовка путевых стен второго пути северной платформы готова на 90%. Теперь специалисты приступают к отделке на втором пути.

Гендиректор компании "Мосметрострой" Сергей Жуков в свою очередь добавил, что работы ведутся ночью, поскольку участок не вывели из режима работы метро.

По его словам, одновременно идут работы на перегоне между станциями "Варшавская" и "Каширская", включая платформу будущего Большого кольца – здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность. Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".

Протяженность БКЛ составит 70 километров, на новой линии разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшит транспортную доступность более 100 столичных точек притяжения.

Новости Москвы,Сергей Жуков,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители