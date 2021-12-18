На станции "Каширская" БКЛ отреставрируют декоративные панно

Исторические декоративные панно на станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Он рассказал, что облицовка путевых стен второго пути северной платформы готова на 90%. Теперь специалисты приступают к отделке на втором пути.

Гендиректор компании "Мосметрострой" Сергей Жуков в свою очередь добавил, что работы ведутся ночью, поскольку участок не вывели из режима работы метро.

По его словам, одновременно идут работы на перегоне между станциями "Варшавская" и "Каширская", включая платформу будущего Большого кольца – здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность. Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".