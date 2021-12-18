Из зимы в тропики: «Аптекарский огород» приглашает на фестиваль орхидей

Посетители смогут увидеть редкие цветы, кактусы, кофе, пальмы и другие растения.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начался самый масштабный в стране ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима». Посетители могут увидеть здесь свыше тысячи орхидей разных форм и размеров, в том числе пахнущих шоколадом, сыром с плесенью, корицей и тирамису. Кроме того, на выставке представлена одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ и агав, хищные растения, кофе, пальмы, манго и ананасы, папоротники и лианы.

Посетителям будет доступна часть старинной субтропической оранжереи. Этот объект был закрыт на реконструкцию больше 20 лет назад.

Экспозиция работает до весны 2022 года. Постепенно в оранжерее будут появляться и зацветать новые растения. Наиболее редкие орхидеи огорожены стеклянными витринами, но большинство из них представлены в максимально естественной среде. Посетители смогут отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей: орхидеи-вампиры, орхидеи-пчелы и орхидеи-тигры, а также самую черную и самую маленькую орхидеи.

В день открытия все желающие смогут посетить концерт. В программе музыка Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Леонарда Бернстайна и других известных композиторов. Шедевры классики на благотворительном концерте в 14:00 исполнит Государственный Кремлевский оркестр.

Для посещения фестиваля достаточно входного билета в «Аптекарский огород», который можно приобрести на месте или онлайн. Для многодетных семей и дошкольников вход бесплатный. Посетителям старше 18 лет также необходимо предъявить QR-код.