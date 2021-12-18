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3 часа назад

Стаи дроздов‑рябинников заметили в Москве

В столице появились дрозды-рябинники, с наступлением холодов и устойчивого снежного покрова их разрешается подкармливать, так как у них мало сил и времени на поиск еды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стаи дроздов‑рябинников заметили в столице
Фото: © сайт мэра Москвы© сайт мэра Москвы

Эти птицы полностью перешли на ягодное меню после того, как в столице надолго установился снежный покров. В птичью кормушку можно положить подсушенные ягоды рябины и боярышника. На такое лакомство прилетят дрозды, а также снегири, свиристели и чижи.

Самый многочисленный в столице вид птиц - это дрозд-рябинник. Эти птицы давно перестали бояться человека и освоили город. Они единственные из дроздов, кто никуда не улетает на зиму, а кочует в поисках пропитания.

В столице часто можно встретить певчего дрозда, дрозда-белобровика, черного дрозда и дрозда дерябу. Дрозды считаются одним из самых многочисленных родов птиц из отряда воробьинообразных. Небольшие птички размером от 20 до 27 см отличаются необычной походкой: дрозды передвигаются по земле прыжками, слегка приседая перед каждым подскоком. Они всегда обращают на себя внимание беспокойным характером, известны как крикуны, особенно когда собираются в стаю.

Пернатых в столице можно подкармливать уже сейчас, так как световой день короткий, доступной пищи стало в разы меньше, а потребность в ней возрастает: при низких температурах у птиц увеличиваются затраты энергии.

Птицам нельзя давать любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль. Для них это вредно.

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