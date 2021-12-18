В московском метро увидели странного «гуманоида»

«Водолазный шлем, якорь и спасательный круг... Не думала, что можно вместо этого увидеть много чего другого», — написала россияника. «Ну я даже не знаю… Пожарные там не водились случайно? Или это отсыл к МЧС? Я вижу шланг…» — написали ему в ответ. «Это эмблема водолазной службы МЧС РФ. Но исполнение!» — объяснил участник дискуссии.