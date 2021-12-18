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1 час назад

В московском метро увидели странного «гуманоида»

Москвичка заметила необычный барельеф в оформлении одной из новых станций столичного метро. Она опубликовала его фото на личной странице в социальной сети, после чего снимок попал в Facebook-сообщество «Очаково-Матвеевское». Пользователи увидели в странном скульптурном изображении якорь, водолазный шлем, спасательный круг и даже «мечту нимфоманки».

В московском метро увидели странного «гуманоида»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ой, а у нас на новой станции «Давыдково» изобразили гуманоида. Ну, здравствуй, друг!» — так подписала фотографию автор.

страница «Очаково-Матвеевское» на Facebook

Многие россияне с ее ассоциацией согласились. Некоторые увидели в барельефе нечто более приземленное, а часть людей призналась, что у них он вызвал весьма неприличные мысли.

«Водолазный шлем, якорь и спасательный круг... Не думала, что можно вместо этого увидеть много чего другого», — написала россияника. «Ну я даже не знаю… Пожарные там не водились случайно? Или это отсыл к МЧС? Я вижу шланг…» — написали ему в ответ. «Это эмблема водолазной службы МЧС РФ. Но исполнение!» — объяснил участник дискуссии.

Один из пользователей заметил, что интересно было бы узнать мнение психоаналитика Зигмунда Фрейда об этом изваянии. Другой двусмысленно подчеркнул, что барельеф в любом случае прославится как «Давыдковский якорь».

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Новости Москвы,Зигмунд Фрейд,МЧС,
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