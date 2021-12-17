Москвичей предупредили об опасности приближающихся морозов

Ожидающееся резкое похолодание в Москве для многих обернется гипоксией — у людей могут потеть ладони и появляться одышка. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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По ее словам, появление одышки является верным признаком недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе. При гипоксии в данных условиях начинает болеть голова. Определить фактор, спровоцировавший головные боли просто: если дело в гипоксии, при выходе на свежий воздух они пройдут.

Лапа отметила, что в первую очередь ощутить неприятные симптомы во время приближающегося похолодания могут люди с ослабленным здоровьем, те, кто недавно переболел коронавирусом, гриппом или бронхитом. Также риску кислородного голодания подвержены пациенты с проблемами печени и сосудами, особенно перенесшие инфаркт и инсульт из-за нарушений микроциркуляции крови, которая мешает полноценной подачи кислорода в мозг. Кроме того, гипоксия может спровоцировать инсульт и инфаркт.

На основе этого терапевт призвали гипертоников и людей с болезнями сердца проявить особую осторожность и внимательность к своему состоянию в морозные дни.