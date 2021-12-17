В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили об опасности для здоровья приближающихся морозов

Ожидающееся резкое похолодание в Москве для многих обернется гипоксией — у людей могут потеть ладони и появляться одышка. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Москвичей предупредили об опасности приближающихся морозов
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, появление одышки является верным признаком недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе. При гипоксии в данных условиях начинает болеть голова. Определить фактор, спровоцировавший головные боли просто: если дело в гипоксии, при выходе на свежий воздух они пройдут.

Лапа отметила, что в первую очередь ощутить неприятные симптомы во время приближающегося похолодания могут люди с ослабленным здоровьем, те, кто недавно переболел коронавирусом, гриппом или бронхитом. Также риску кислородного голодания подвержены пациенты с проблемами печени и сосудами, особенно перенесшие инфаркт и инсульт из-за нарушений микроциркуляции крови, которая мешает полноценной подачи кислорода в мозг. Кроме того, гипоксия может спровоцировать инсульт и инфаркт.

На основе этого терапевт призвали гипертоников и людей с болезнями сердца проявить особую осторожность и внимательность к своему состоянию в морозные дни.

Резкое похолодание ожидается в Москве с 19 на 20 декабря. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в указанный период температура в городе опуститься на 6-11 градусов. А уже во вторник в Москву придет настоящий мороз — до минус 16-20 ночью и минус 12-17 днем.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители