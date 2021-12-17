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41 минуту назад

Более пяти километров газовых сетей переустроили в рамках строительства новых станций Большой кольцевой линии метро

Столичные газовики переустроили более пяти километров газовых сетей для строительства новых станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Десять станций открыли в Москве президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. 7 декабря 2021 года состоялось историческое событие – президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять новых станций московского метрополитена на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Реализация крупнейшего в мире проекта в области метростроения наглядно отражает командную работу столичных строителей и специалистов городского хозяйства. Мосгазовцы в составе Комплекса городского хозяйства ведут работы по выносу газовых сетей в зоне строительства БКЛ. Так, для строительства новых десяти станций и сопутствующей инженерной инфраструктуры было переустроено около пяти километров газопроводов, большая часть из них – низкого и среднего давления. Вынос газовых сетей – по сути строительство новых газопроводов, которые проходят многоуровневый входной контроль и проверку на месте прокладки, срок их службы составит более 40 лет. В условиях насыщенности Москвы инженерными коммуникациями и плотности застройки особое внимание уделяется проектированию выносимых участков газопроводов, а также выбору оптимального пути реализации задачи с учётом актуальной Схемы газоснабжения города Москвы. За счёт современных проектных и технологических решений работы удаётся вести без отключения потребителей и с минимальным перекрытием транспортного движения. С учётом грандиозных масштабов проекта Большой кольцевой линии метро работы по выносу газовых сетей продолжаются. Всего в зоне БКЛ с 2013 года переустроено более 10 км газопроводов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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