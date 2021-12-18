4 ледовых дворца построили в столице с начала года

«Число горожан, занимающихся физической культурой и спортом, растет в Москве из года в год, поэтому мы уделяем большое внимание вопросу развития спортивной инфраструктуры. В этом году в столице были введены 4 ледовых дворца и один многофункциональный спортивный комплекс, в состав которого вошел крытый каток», – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.