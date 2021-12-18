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1 час назад

4 ледовых дворца построили в столице с начала года

На территории Москвы с начала текущего года ввели в эксплуатацию 4 новых ледовых дворца и многофункциональный спорткомплекс с крытым катком, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

4 ледовых дворца построили в столице с начала года
Фото:  сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Число горожан, занимающихся физической культурой и спортом, растет в Москве из года в год, поэтому мы уделяем большое внимание вопросу развития спортивной инфраструктуры. В этом году в столице были введены 4 ледовых дворца и один многофункциональный спортивный комплекс, в состав которого вошел крытый каток», – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новые ледовые арены были построены в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино и поселении Марушкинское в ТиНАО.

«В свою очередь в составе многофункционального спортивного комплекса на ул. Нижние Мневники на территории Мневниковской поймы заработал крытый каток», – подчеркнул вице-мэр.

По его словам, в этом году в мегаполисе возвели 19 спортобъектов, половина из них была построена за счет инвесторов.

Ранее Бочкарев сообщал, что в 2022-2024 годах на территории Москвы за счет бюджета города планируется возвести свыше 200 объектов социальной инфраструктуры, среди которых объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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