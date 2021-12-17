Москва передала в Новосибирск 450 карт "Тройка"

"Тройка" теперь работает в наземном транспорте Новосибирска. Оплатить проезд можно банковской или транспортной картой, а также картой "Тройка": для этого у водителя есть терминал. Мы уже передали региону 450 "Троек": среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года у Новосибирска будет еще 3 тыс. карт с уникальным дизайном", - говорится в сообщении.