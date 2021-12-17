В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
39 минут назад

Москва передала в Новосибирск 450 карт "Тройка"

Карта "Тройка" заработала в наземном транспорте Новосибирска, из Москвы в регион передано 450 карт. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москва передала в Новосибирск 450 карт "Тройка"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тройка" теперь работает в наземном транспорте Новосибирска. Оплатить проезд можно банковской или транспортной картой, а также картой "Тройка": для этого у водителя есть терминал. Мы уже передали региону 450 "Троек": среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года у Новосибирска будет еще 3 тыс. карт с уникальным дизайном", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в октябре было подписано соглашение с главой Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе карты "Тройка" в регионе. Сейчас начинается тестирование системы на одном городском маршруте: на 15 транспортных средствах жителям станет удобнее оплачивать проезд, а также появится возможность удаленно пополнять баланс карты "Тройка".

"Новосибирская область - яркий пример города-миллионника со всеми видами общественного транспорта. Мы благодарны региону за сотрудничество и по итогам тестирования примем совместное решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также о запуске системы в метро и на железнодорожном транспорте", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители