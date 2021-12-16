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34 минуты назад

Москвичи рассказали о странном сиянии над городом

Жители Москвы сообщили о разноцветном свечении в облаках над столицей, некоторые увидели в этом «северное сияние» и «конец света», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Москвичи рассказали о странном сиянии над городом
Фото: скрин видеоскрин видео

На видеозаписи из Пресненского района, снятой вечером 16 декабря, над городом видны вспышки зеленого, фиолетового и других цветов

Как пишут москвичи в соцсетях, это, по всей видимости, подсветка бульваров в рамках городского праздника или крупных мероприятий. Другие отмечают, что такое свечение над Москвой наблюдается постоянно при низкой облачности — на облаках отражаются городские огни и реклама на торговых центрах и домах.

Ранее в столичном Нагатинском Затоне москвичи заметили необычное пятно, образовавшееся на воде.

Новости Москвы,Газета.Ru,
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