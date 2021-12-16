Москва встала в 9-балльных пробках

«Движение в Москве на 18:30 оценивается в 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч». – говорится в сообщении.

Как объяснили в Дептрансе, высокая загруженность дорог связана с увеличением количества поездок перед праздниками и строительными работами. Из-за этого время в пути увеличилось в среднем в 1,5 - 2 раза.