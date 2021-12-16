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23 минуты назад

Москва встала в 9-балльных пробках

Загруженность дорог в столице вечером в четверг достигла девяти баллов, сообщает Дептранс Москвы в своем Телеграм-канале.

Москва встала в 9-балльных пробках
Фото: ТАССТАСС

«Движение в Москве на 18:30 оценивается в 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч». – говорится в сообщении.

Как объяснили в Дептрансе, высокая загруженность дорог связана с увеличением количества поездок перед праздниками и строительными работами. Из-за этого время в пути увеличилось в среднем в 1,5 - 2 раза.

В департаменте рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу или дождаться 20:00, когда на дорогах станет свободнее.

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