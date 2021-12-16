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1 час назад

Московский полумарафон пройдет 15 мая 2022 года

Московский полумарафон, организованный московским беговым сообществом, пройдет 15 мая 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице бегового сообщества в "Instagram".

Стала известна дата московского полумарафона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эту дату мы хотели объявить отдельно. Московский полумарафон - 15 мая 2022 года. Через пять месяцев увидимся на старте крупнейшего полумарафона страны", - говорится в сообщении.

В 2021 году Московский полумарафон не состоялся из-за эпидемической ситуации в городе. В текущем сезоне московское беговое сообщество смогло провести лишь забег "Апрель", полумарафон в Санкт-Петербурге и кросс "Лисья гора".

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