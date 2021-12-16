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1 час назад

Синоптики: Рекордно низкое атмосферное давление установится в Москве в воскресенье

В предстоящее воскресенье, 19 декабря, в столице будет зафиксирован рекорд низкого атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Москвичам пообещали рекордно низкое давление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В воскресный день, 19 декабря, центр глубокого циклона окажется над столичным регионом. В Москве будет установлен рекорд низкого атмосферного давления. Пройдет снег. Температура воздуха еще понизится, но до нормы не дотянет. Ночью - от 5 до 7 градусов мороза, по области - до 10 градусов мороза. Днем - от 2 до 4 градусов мороза, по области - от 1 до 6 градусов мороза», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выходные дни зима в столице будет носить «европейский» характер.

«В выходные дни, когда зима больше похожа на европейскую, можно отправиться в парк на прогулку. Слепить снеговика, поиграть в снежки или просто полюбоваться на заснеженные деревья», - сообщается на портале.

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