Москвичам пообещали рекордно низкое давление

«В воскресный день, 19 декабря, центр глубокого циклона окажется над столичным регионом. В Москве будет установлен рекорд низкого атмосферного давления. Пройдет снег. Температура воздуха еще понизится, но до нормы не дотянет. Ночью - от 5 до 7 градусов мороза, по области - до 10 градусов мороза. Днем - от 2 до 4 градусов мороза, по области - от 1 до 6 градусов мороза», - говорится в сообщении.