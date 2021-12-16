Холостяки раскупили дорогие квартиры в Москве

Более половины покупателей премиального жилья в Москве — холостые мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, свидетельствуют аналитические материалы, предоставленные «Ленте.ру» компанией Moscow Sotheby’s International Realty и холдингом «РСТИ».

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чаще всего дорогие квартиры в столице покупают представители бизнеса, IT-индустрии, сферы продажи элитных товаров и услуг. За последний год среднестатистический покупатель элитной недвижимости значительно помолодел, отмечают эксперты: если раньше средний возраст клиентов был на уровне 40-45 лет, то сейчас он снизился до 35-40 лет.

По данным аналитиков, 55 процентов приобретателей элитных квартир неженаты, 30 процентов — семейные пары, 15 процентов — женщины.