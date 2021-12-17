Еще 3509 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились 3509 человек. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 828 635 человек, сообщает городской оперштаб.

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За минувшие сутки в Москве выявили еще 2755 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 800 человек, на аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 528 пациентов. Умерли 83 человека.

С начала пандемии в столице выявили 1 997 784 случая Covid-19. Жертвами инфекции стали 35 726 человек.