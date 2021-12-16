В Москве запустили виртуальную "Тройку"

В столице запустили виртуальную карту "Тройка", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта. Теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карта появилась в приложении "Метро Москвы" на Android . Она работает в Samsung Pay и Google Pay. Ее запустили Google, Samsung, ВТБ и Mastercard.

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На виртуальной карте доступны абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней. В ближайшее время появится и "Кошелек".

Оплатить проезд с помощью смартфона можно на турникетах с приемом банковской карты. В Дептрансе пообещали, что количество таких турникетов в подземке увеличится.

"Виртуальная "Тройка" – один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка". Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что мэр города поставил задачу увеличивать число способов оплаты проезда, чтобы у пассажиров всегда был выбор.

Ранее сообщалось, что пока сервис доступен только пользователям смартфонов Android, однако внедрение виртуальной версии "Тройки" обсуждается и с другими производителями мобильных телефонов.

Ликсутов ранее сообщил, что все турникеты столичного метро оборудуют функцией оплаты проезда банковской картой до конца 2022 года.

По его словам, Москва занимает первое место среди мировых мегаполисов по количеству доступных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Однако департамент транспорта продолжает развитие бесконтактных сервисов оплаты. Как отметил Ликсутов, это представляет особую важность в период пандемии.