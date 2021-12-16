Москва завоевала две награды World Travel Awards-2021

Москва завоевала две награды на авторитетной туристической премии World Travel Awards-2021. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 декабря.
Он отметил, что город уже несколько лет подряд побеждает в самых престижных номинациях.
— В этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим для коротких поездок. Кроме того, мы с Санкт-Петербургом получили приз за продвижение внутреннего туризма с проектом «Два города - миллион впечатлений», — заявил Сергей Собянин.
Также глава города поздравил всех причастных к победе столицы и поблагодарил туристов за выбор Москвы для путешествий.
— Город и наши сердца открыты всем, кто хочет узнать Москву ближе, — заключил он на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
14 декабря Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса правительства столицы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация-2021». Проекты «Центральная электрическая станция городского трамвая» («ГЭС-2»), «Доходное владение Н. С. Кана» и проект «Гимназия имени Ивана и Александра Медведниковых» были удостоены награды.